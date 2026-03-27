Cosmétiques : Henkel rachète Olaplex pour 1,4 milliard de dollars

Le groupe allemand Henkel a annoncé l’acquisition de la marque américaine de soins capillaires Olaplex pour environ 1,4 milliard de dollars. L’opération, validée par le conseil d’administration d’Olaplex et son principal actionnaire, doit être finalisée au second semestre 2026.

Le prix proposé, d’environ 2,06 dollars par action, représente une prime significative par rapport au cours récent de l’entreprise, bien que très inférieure à sa valorisation lors de son introduction en Bourse en 2021.

Henkel renforce sa stratégie dans le haut de gamme

Avec cette acquisition, Henkel entend accélérer son développement dans les produits capillaires premium, un segment jugé plus rentable et en forte croissance. Olaplex, spécialisée dans les soins réparateurs pour cheveux, dispose notamment d’une forte présence en Amérique du Nord et dans les salons professionnels.

Ce rachat s’inscrit dans une série d’investissements récents du groupe allemand dans la beauté, qui cherche à renforcer sa position face aux grands acteurs du secteur. L’opération illustre également la recomposition en cours de l’industrie cosmétique, marquée par une multiplication des acquisitions dans le segment haut de gamme.