Louis Aliot critique David Lisnard pour son refus de collaborer avec le Rassemblement national, l'accusant de mépris envers ses électeurs. Il remet en question l'attrait de Lisnard auprès de l'électorat populaire et appelle à un retrait temporaire de ce dernier de l'Association des maires de France durant la campagne présidentielle.

The refusal of David Lisnard de gouverner avec le National Gathering fait réagir Louis Aliot. Invité de LCI mardi 24 novembre, le maire de Perpignan a accusé le candidat à la présidentielle de manquer de respect aux électeurs et aux responsables de son parti.

Le premier vice-président du RN conteste également la capacité du maire de Cannes à séduire son électorat. Selon lui, le programme économique de David Lisnard ne répond pas aux attentes du socle populaire du Rassemblement national. Il attribue une partie de sa progression à une exposition médiatique favorable au « petit nouveau ».

Aliot réclame un retrait temporaire de l’AMF

Louis Aliot a aussi porté l’affrontement sur le terrain de l’Association des maires de France. Si David Lisnard est reconduit à sa présidence, il estime qu’il devra se mettre en retrait pendant la campagne présidentielle. Une demande également formulée par le maire de Marseille, Benoît Payan.

Le président de Nouvelle Énergie défend, de son côté, la compatibilité des deux engagements. Il considère que sa candidature à l’Élysée ne soulève aucun obstacle juridique ou éthique à l’exercice de ses responsabilités à l’AMF.