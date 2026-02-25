Le groupe français d’électroménager Seb, propriétaire notamment des marques Moulinex, Tefal et Rowenta, a annoncé un plan pouvant aller jusqu’à 2 100 suppressions de postes dans le monde. En France, jusqu’à 500 emplois seraient concernés, sur la base du volontariat, selon la direction.

Présenté mercredi aux organisations syndicales en marge des résultats annuels 2025, ce plan vise à « retrouver une trajectoire de croissance rentable » et à faire face à une concurrence jugée plus rapide et plus intense, notamment en provenance d’Asie. En Europe, jusqu’à 1 400 postes pourraient être supprimés, dont environ 900 hors de France. Les 700 suppressions envisagées en dehors de l’Europe concerneraient plusieurs pays, parmi lesquels l’Égypte, la Turquie ou le Brésil.

Des fonctions support principalement visées en France

En France, la production ne serait pas concernée et la direction assure qu’il n’y aura pas de départs contraints. Les réductions d’effectifs toucheraient principalement les activités support, comme la finance et les ressources humaines, ainsi que la logistique, le marketing et le développement produit. Sept entités juridiques sont potentiellement concernées, dont les sites de Pont-Évêque, Mayenne et Rumilly, ainsi que le siège d’Écully, près de Lyon.

Le groupe a enregistré en 2025 un chiffre d’affaires en recul de 1,2 %, à 8,17 milliards d’euros. Le résultat opérationnel a chuté de 25 %, tandis que le bénéfice net progresse de 5,6 % à 245 millions d’euros, une évolution qualifiée de trompe-l’œil par la direction en raison d’une amende infligée en 2024 par l’Autorité de la concurrence.

Seb prévoit de réaliser 200 millions d’euros d’économies d’ici à 2027 et ambitionne, à moyen terme, de retrouver une croissance organique annuelle des ventes de 5 % et une marge opérationnelle de 10 %, contre 7,4 % en 2025. Le titre du groupe progressait nettement à la Bourse de Paris après l’annonce de ce plan.