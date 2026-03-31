Présidentielle 2027: Édouard Philippe repasse devant Jordan Bardella dans un duel serré

La balance penche du côté d’Édouard Philippe. Selon une enquête Odoxa-Mascaret publiée mardi, l’ancien Premier ministre (Horizons) remporterait un second tour de présidentielle en 2027 face à Jordan Bardella, avec 52% des intentions de vote contre 48%. Un score court, presque au coude à coude, mais suffisant pour inverser le signal envoyé en novembre par le même institut, qui donnait alors le président du RN gagnant (53% contre 47%). Une photographie, pas un destin, mais en politique les photos finissent souvent en affiches.

Un second tour qui se resserre, un premier tour qui inquiète Car l’histoire ne s’arrête pas au duel final. Au premier tour, Jordan Bardella resterait en tête dans toutes les configurations testées, entre 34% et 38% des intentions de vote, avec une avance annoncée de 13 points sur Édouard Philippe. Deux scénarios sont sur la table: celui d’un rassemblement du centre et de la droite modérée autour de Philippe, et celui d’une droite LR partant séparée avec Bruno Retailleau. Dans ce second cas, Retailleau serait mesuré à 8% contre 21% pour Philippe, pendant que Jean-Luc Mélenchon serait à 12% et Raphaël Glucksmann à 10%.

Un second tour qui se resserre, un premier tour qui inquiète

Dans l’hypothèse d’une candidature unique pour la droite et le centre, Édouard Philippe grimperait à 25% quand Jordan Bardella atteindrait 38%, Mélenchon étant donné à 13% et Glucksmann à 10%. Le sondage souligne aussi que Philippe rassemble le plus d’adhésions parmi les sympathisants de droite et du centre, devant Gabriel Attal et Gérald Darmanin, preuve que l’ancien locataire de Matignon reste, pour beaucoup, une option jugée « rassurante » dans un paysage politique nerveux. Reste une réalité froide: aujourd’hui, la dynamique du premier tour continue d’avancer comme un rouleau compresseur, même si le second tour se complique.

L’enquête a été menée en ligne auprès de 1.299 personnes, dont 1.206 inscrites sur les listes électorales, avec une marge d’erreur annoncée entre 1,5 et 3,5 points. Un autre sondage, publié samedi, va dans le même sens: il donnait aussi Édouard Philippe vainqueur face à Jordan Bardella, et même face à Marine Le Pen. Autrement dit, à ce stade, le match se joue autant sur les reports et la capacité à agréger un camp que sur la force brute du premier tour, et la campagne, quand elle commencera vraiment, pourrait transformer ces équilibres précaires en lignes de fracture durables.