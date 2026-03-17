À l’approche du second tour des élections municipales, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a défendu les accords conclus entre certains candidats socialistes et La France insoumise dans plusieurs grandes villes. Invité du journal de 20 heures de France 2, il a déclaré « comprendre parfaitement » les décisions prises localement par les équipes de campagne pour tenter de l’emporter.

Ces rapprochements concernent notamment des villes comme Toulouse, Nantes, Brest, Limoges, Avignon ou encore Clermont-Ferrand. Dans plusieurs cas, les négociations ont abouti à des listes communes entre socialistes et insoumis afin de renforcer les chances de la gauche face aux autres forces politiques.

Des accords locaux mais pas de stratégie nationale

Olivier Faure a toutefois insisté sur le fait qu’il n’existait pas d’accord national entre le PS et le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Selon lui, ces décisions relèvent avant tout de choix locaux liés aux rapports de force électoraux observés au premier tour.

Le dirigeant socialiste a également indiqué qu’il resterait vigilant concernant certains candidats insoumis. Il a affirmé qu’il demanderait la suspension de listes si des propos antisémites ou jugés « inqualifiables » venaient à être établis. Dans certaines villes importantes, comme Paris ou Marseille, les candidats socialistes ont d’ailleurs refusé toute alliance avec LFI.