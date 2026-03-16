Nouméa : Sonia Lagarde largement reconduite à la mairie

À Nouméa, la maire sortante Sonia Lagarde a été réélue à la tête de la capitale de la Nouvelle-Calédonie. L’élue centriste obtient 49,98 % des suffrages, soit 16 402 voix, et conserve ainsi la direction de la ville qu’elle occupe depuis 2014.

Cette victoire confirme l’ancrage politique de Sonia Lagarde dans la principale commune du territoire. Malgré une compétition électorale marquée par la présence de plusieurs listes, la maire sortante parvient à rassembler une large part de l’électorat et à maintenir sa majorité municipale.

Une figure politique installée dans la capitale calédonienne

Ancienne députée et élue locale de longue date, Sonia Lagarde s’est progressivement imposée comme une personnalité centrale de la vie politique calédonienne. À la tête de Nouméa depuis plus d’une décennie, elle a notamment défendu des projets liés au développement urbain et à l’attractivité économique de la ville.

Sa réélection lui permet d’entamer un nouveau mandat et de poursuivre les chantiers engagés dans la capitale, qui demeure le principal centre administratif, économique et politique de la Nouvelle-Calédonie.