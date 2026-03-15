Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Troyes, le maire sortant François Baroin arrive largement en tête du premier tour avec 48,55 % des suffrages.

L’ancien ministre devance le candidat du Rassemblement national Pierre Brochet (16,52 %) et la candidate d’union de la gauche Charline Briot (11,27 %). Derrière, la liste LFI menée par Sarah Fraincart obtient 7,82 %. Faute de majorité absolue, un second tour aura lieu le 22 mars dans la préfecture de l’Aube.