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Municipales Troyes : François Baroin largement en tête mais sans majorité absolue

15 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Municipales Troyes : François Baroin largement en tête mais sans majorité absolue
Municipales Troyes : François Baroin largement en tête mais sans majorité absolue

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Troyes, le maire sortant François Baroin arrive largement en tête du premier tour avec 48,55 % des suffrages.

L’ancien ministre devance le candidat du Rassemblement national Pierre Brochet (16,52 %) et la candidate d’union de la gauche Charline Briot (11,27 %). Derrière, la liste LFI menée par Sarah Fraincart obtient 7,82 %. Faute de majorité absolue, un second tour aura lieu le 22 mars dans la préfecture de l’Aube.

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