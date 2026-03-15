Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Saint-Étienne, la liste d’union de la gauche menée par l’ancien député socialiste Régis Juanico arrive en tête avec 30,20 % des suffrages.

Il devance le candidat du Rassemblement national Corentin Jousserand (17,08 %), tandis que la candidate LFI Valentine Mercier obtient 15,18 % et Dino Cinieri, pour l’union de la droite, 15,01 %. Siham Labich atteint 10,05 %, ce qui ouvre la voie à un second tour potentiellement très ouvert dans la préfecture de la Loire.