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Municipales Saint-Étienne : Régis Juanico en tête d’un premier tour très dispersé

15 mars 2026 1 minute de lecture PAR Aime Kaniki
Municipales Saint-Étienne : Régis Juanico en tête d’un premier tour très dispersé
Municipales Saint-Étienne : Régis Juanico en tête d’un premier tour très dispersé

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Saint-Étienne, la liste d’union de la gauche menée par l’ancien député socialiste Régis Juanico arrive en tête avec 30,20 % des suffrages.

Il devance le candidat du Rassemblement national Corentin Jousserand (17,08 %), tandis que la candidate LFI Valentine Mercier obtient 15,18 % et Dino Cinieri, pour l’union de la droite, 15,01 %. Siham Labich atteint 10,05 %, ce qui ouvre la voie à un second tour potentiellement très ouvert dans la préfecture de la Loire.

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