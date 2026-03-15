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Municipales Poitiers : la maire écologiste Léonore Moncond’huy en tête au premier tour

15 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Municipales Poitiers : la maire écologiste Léonore Moncond’huy en tête au premier tour
Municipales Poitiers : la maire écologiste Léonore Moncond’huy en tête au premier tour

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Poitiers, la maire sortante écologiste Léonore Moncond’huy arrive en tête du premier tour avec 28,3 % des suffrages selon une estimation Toluna Harris Interactive pour M6 et RTL. Elle devance Anthony Brottier, ancien macroniste aujourd’hui sans étiquette et classé au centre gauche, crédité de 23,6 %. Derrière, l’Insoumis allié aux communistes Bertrand Geay recueille 12,5 %, devant le socialiste François Blanchard (11,5 %).

Le candidat du RN et de l’Union des droites Charles Rangheard obtient 10,5 %, tandis que la candidate Renaissance Lucile Parnaudeau est créditée de 10 %, ouvrant la voie à un second tour potentiellement très éclaté avec plusieurs listes en mesure de se maintenir.

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