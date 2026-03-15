Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Poitiers, la maire sortante écologiste Léonore Moncond’huy arrive en tête du premier tour avec 28,3 % des suffrages selon une estimation Toluna Harris Interactive pour M6 et RTL. Elle devance Anthony Brottier, ancien macroniste aujourd’hui sans étiquette et classé au centre gauche, crédité de 23,6 %. Derrière, l’Insoumis allié aux communistes Bertrand Geay recueille 12,5 %, devant le socialiste François Blanchard (11,5 %).

Le candidat du RN et de l’Union des droites Charles Rangheard obtient 10,5 %, tandis que la candidate Renaissance Lucile Parnaudeau est créditée de 10 %, ouvrant la voie à un second tour potentiellement très éclaté avec plusieurs listes en mesure de se maintenir.