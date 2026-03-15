Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

Au Creusot, en Saône-et-Loire, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue au premier tour, rendant nécessaire l’organisation d’un second tour le 22 mars.

Quatre listes étaient en lice dans la commune et seules celles ayant franchi la barre des 10 % des suffrages pourront se maintenir. La participation atteint 48,97 %, en nette hausse par rapport à 2020, où elle s’établissait à 40,75 % dans un contexte marqué par le début de la pandémie de Covid-19.