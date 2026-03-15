Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À La Rochelle, le député divers gauche Olivier Falorni arrive en tête du premier tour avec environ 33 % des suffrages selon les premiers résultats du dépouillement.

Il devance Maryline Simoné, candidate de l’union de la gauche (20 %), tandis que le maire sortant Thibaut Guiraud se classe troisième. Christophe Batcabe, candidat divers droite crédité d’environ 13,7 %, complète le quatuor de tête, ouvrant la voie à un second tour très ouvert dans la cité charentaise.