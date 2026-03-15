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Municipales La Rochelle : le député Olivier Falorni en tête du premier tour

15 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Municipales La Rochelle : le député Olivier Falorni en tête du premier tour
Municipales La Rochelle : le député Olivier Falorni en tête du premier tour

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À La Rochelle, le député divers gauche Olivier Falorni arrive en tête du premier tour avec environ 33 % des suffrages selon les premiers résultats du dépouillement.

Il devance Maryline Simoné, candidate de l’union de la gauche (20 %), tandis que le maire sortant Thibaut Guiraud se classe troisième. Christophe Batcabe, candidat divers droite crédité d’environ 13,7 %, complète le quatuor de tête, ouvrant la voie à un second tour très ouvert dans la cité charentaise.

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