Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Ajaccio (Corse-du-Sud), le candidat Stéphane Sbraggia arrive en tête du premier tour avec 37,2 % des suffrages selon les premières estimations.

Il devance Jean-Paul Carrolaggi, crédité de 26,7 %, tandis que François Filoni obtient 18,9 %. Ces résultats placent Stéphane Sbraggia en position favorable avant un éventuel second tour dans la capitale corse.