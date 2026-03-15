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Municipales Ajaccio : Stéphane Sbraggia en tête du premier tour

15 mars 2026 1 minute de lecture PAR Aime Kaniki
Municipales Ajaccio : Stéphane Sbraggia en tête du premier tour
Municipales Ajaccio : Stéphane Sbraggia en tête du premier tour

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Ajaccio (Corse-du-Sud), le candidat Stéphane Sbraggia arrive en tête du premier tour avec 37,2 % des suffrages selon les premières estimations.

Il devance Jean-Paul Carrolaggi, crédité de 26,7 %, tandis que François Filoni obtient 18,9 %. Ces résultats placent Stéphane Sbraggia en position favorable avant un éventuel second tour dans la capitale corse.

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