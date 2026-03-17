Le premier tour des élections municipales de 2026 a été marqué par une faible mobilisation des électeurs. Selon les données officielles du ministère de l’intérieur, le taux de participation s’est établi à 57,1 % le 15 mars, un niveau historiquement bas sous la Ve République, seulement supérieur à celui de 2020, année perturbée par la pandémie de Covid-19.

À titre de comparaison, la participation moyenne aux municipales entre 1959 et 2014 atteignait plus de 72 %. Le recul est également notable par rapport au scrutin de 2014, où plus de 63 % des électeurs s’étaient déplacés aux urnes au premier tour.

Une abstention plus forte dans les petites communes

La baisse de participation est particulièrement marquée dans les communes de moins de 1 000 habitants, où elle chute d’environ 75 % à 64 %. À l’inverse, dans les grandes villes de plus de 100 000 habitants, la mobilisation électorale est légèrement plus élevée qu’en 2014.

Les écarts territoriaux restent importants. La Seine-Saint-Denis enregistre le taux de participation le plus faible avec 46,73 %, tandis que le département du Cantal affiche la mobilisation la plus forte avec plus de 71 % des électeurs.