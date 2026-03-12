Un chiffre qui claque comme une cloche de départ : 48,7 millions d’électeurs inscrits pourront voter aux municipales de 2026, selon l’Insee. Les dimanches 15 et 22 mars, la France ira renouveler ses maires et ses conseillers municipaux et communautaires, partout, du village aux grandes métropoles. Et derrière ce total, il y a une mécanique bien réelle (inscriptions, radiations, déménagements, jeunes qui atteignent la majorité) bref, le grand registre vivant du pays tel qu’il se déplace, vieillit, s’installe ou se déracine.

Sécurité, abstention : la bataille des rues avant celle des urnes

Au cœur de la dernière ligne droite, les enjeux locaux reprennent le devant de la scène, là où la politique arrête de parler en grand et commence à parler vrai : écoles, logement, transition écologique, tranquillité publique. Un thème grimpe, presque partout, comme une marée lente : la sécurité du quotidien. Dans des villes longtemps marquées à gauche, on entend désormais les mêmes promesses qu’ailleurs sur la police municipale, la vidéoprotection, l’armement, les effectifs, et surtout la frontière (souvent floue)avec la police nationale et la gendarmerie. Le lecteur le sait : on ne débat pas de la même manière quand on parle d’un cambriolage au coin de la rue que d’un concept dans un hémicycle.

Mais la grande inconnue, celle qui pèse comme un ciel bas sur tous les états-majors, s’appelle l’abstention. Les municipales de 2020 avaient laissé une trace profonde, avec des records de non-participation, et personne n’a intérêt à revoir ce film. L’Insee, de son côté, alimente régulièrement le tableau de bord des listes électorales, utile pour comparer, mesurer, anticiper, sans raconter l’histoire à la place des urnes. Alors, ce printemps 2026, les électeurs feront-ils mentir la fatigue démocratique, ou confirmeront-ils que la politique de proximité se gagne aussi… par la capacité à faire sortir les gens de chez eux ?