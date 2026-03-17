Dans le département de la Mayenne, les élections municipales de 2026 ont livré leur verdict dès le premier tour. Les 255 communes ont toutes désigné leur équipe municipale dimanche, une situation unique en France cette année. En conséquence, aucun second tour ne sera organisé dans le département.

Cette particularité s’explique en grande partie par l’absence de concurrence électorale dans de nombreuses communes. Sur les 255 municipalités mayennaises, 199 n’avaient qu’une seule liste candidate, ce qui a transformé le scrutin en simple validation par les électeurs, souvent pour reconduire les équipes sortantes.

Des règles électorales qui compliquent la formation des listes

Même dans les communes où plusieurs listes étaient en lice, les résultats ont été tranchés dès le premier tour. À Laval, principale ville du département, le maire sortant Florian Bercault a par exemple été réélu avec plus de 54 % des voix.

Les spécialistes expliquent aussi cette situation par les nouvelles règles électorales appliquées dans les petites communes. L’obligation de constituer des listes complètes et paritaires, ainsi que la fin du panachage, rendent plus difficile la création de listes concurrentes, surtout dans les territoires ruraux comme la Mayenne.

Dans ce contexte, la participation reste relativement modeste avec environ 55,9 % des électeurs mobilisés dans le département. Une commune, Saint-Loup-du-Dorat, fait même figure d’exception : aucune liste ne s’y est présentée, laissant pour l’instant la municipalité sans maire.