Dans le petit village ardéchois de Vinzieux, Hugo Biolley conserve sans difficulté la mairie à l’issue du premier tour des élections municipales. L’élu de 24 ans, devenu en 2020 le plus jeune maire de France à seulement 18 ans, obtient 100 % des suffrages exprimés avec 248 voix pour sa liste « Vinzieux : un village qui vit ». Ce score lui permet d’être reconduit immédiatement à la tête de la commune.

Le résultat dépasse largement les seuils exigés pour une victoire dès le premier tour, puisque la liste franchit à la fois la majorité absolue et le quorum de participation requis. Avec plus de 62 % des électeurs inscrits ayant voté pour sa liste, la nouvelle équipe municipale obtient l’ensemble des sièges du conseil municipal.

Un jeune élu installé dans la durée

Arrivé à la tête de cette commune de 550 habitants en Ardèche à la surprise générale en 2020, Hugo Biolley s’est fait connaître comme le plus jeune maire de France. Diplômé de Sciences-Po Grenoble, il s’est engagé dans la vie locale avec l’objectif de dynamiser ce village rural et d’éviter qu’il ne devienne une simple commune résidentielle dépendante de la ville voisine d’Annonay.

Durant son premier mandat, l’équipe municipale a multiplié les initiatives pour renforcer la vie collective, notamment par l’organisation d’événements locaux et la réouverture d’un commerce dans l’ancienne cure du village. Fort de ce bilan et du soutien des habitants, Hugo Biolley entame désormais un nouveau mandat de six ans à la tête de Vinzieux.