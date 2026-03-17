Le premier tour des élections municipales à Hyères a profondément rebattu les cartes. Dans cette ville du Var de près de 56 000 habitants, la candidate divers droite Véronique Bernardini arrive en tête avec 26,94 % des suffrages, devant le maire sortant Jean-Pierre Giran (LR), qui ne recueille que 21,31 % des voix.

Derrière ce duo, la compétition reste très ouverte. Jean-Michel Eynard-Tomatis obtient 19,49 % des suffrages et Nicolas Massuco 15,93 %, tandis que François Cornileau (8,47 %) et Caroline Moulin (7,86 %) ferment la marche. Aucun candidat n’ayant atteint la majorité absolue, un second tour doit départager les prétendants.

Un second tour incertain avec possibles alliances

Ce résultat place le maire sortant en difficulté, alors qu’il dirige la commune depuis 2020. La dispersion des voix au premier tour ouvre la voie à des tractations entre les différentes listes afin de constituer des alliances avant le second tour, prévu le 22 mars.

La participation s’établit autour de 58 % dans la commune, un niveau nettement supérieur à celui observé lors des municipales de 2020, marquées par le contexte sanitaire. Dans ce contexte politique très fragmenté, les négociations entre les listes qualifiées pourraient s’avérer déterminantes pour l’issue finale du scrutin.