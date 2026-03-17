À Dijon, le candidat citoyen Rémi Goguel a réagi aux résultats du premier tour des élections municipales de 2026, marqué par une nette avance de la maire sortante Nathalie Koenders. La candidate socialiste arrive en tête avec environ 39 % des suffrages, devant le candidat de droite Emmanuel Bichot (près de 26 %) et Thierry Coudert, représentant de l’alliance RN-UDR (un peu plus de 12 %).

La liste « Dijon Avenir : Bifurquer, Inspirer, Protéger », menée par Rémi Goguel, obtient pour sa part environ 4,5 % des voix. Cette liste se présentait comme une initiative citoyenne indépendante des partis politiques traditionnels, portée notamment par Rémi Goguel et Mathilde Mouchet.

Une démarche citoyenne revendiquée

Après l’annonce des résultats, Rémi Goguel a souligné l’importance du projet porté par sa liste et l’engagement des militants qui ont participé à la campagne. Malgré un score insuffisant pour se maintenir au second tour, il met en avant la volonté de poursuivre le travail engagé autour d’une démarche participative et locale.

La campagne municipale à Dijon se poursuit désormais autour d’un second tour très attendu entre les principales listes arrivées en tête. La maire sortante Nathalie Koenders part avec une avance notable, mais les stratégies de fusion ou de désistement entre les différentes forces politiques pourraient encore peser sur l’issue du scrutin.