Le scrutin municipal à Bordeaux place le maire sortant Pierre Hurmic en position favorable à l’issue du premier tour. À la tête d’une coalition de gauche, l’élu écologiste arrive devant ses principaux concurrents et aborde le second tour avec une avance qui confirme la solidité de son socle électoral dans la capitale girondine.

Derrière lui, la bataille s’organise entre plusieurs listes, notamment celle menée par le député Renaissance Thomas Cazenave. Les résultats laissent entrevoir un second tour disputé, dans lequel les reports de voix et d’éventuelles alliances pourraient peser lourd dans l’issue finale du scrutin.

Le second tour au cœur des stratégies

Élu en 2020 après des décennies de domination de la droite à Bordeaux, Pierre Hurmic avait marqué un tournant politique dans la ville. Son mandat a notamment été marqué par des politiques axées sur l’écologie urbaine, les mobilités douces et la transformation de l’espace public.

Le second tour devra désormais déterminer si cette orientation politique sera confirmée pour un nouveau mandat ou si les oppositions parviendront à réunir suffisamment de soutiens pour renverser l’équilibre issu du premier tour.