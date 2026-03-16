À Annecy, le premier tour des municipales place Antoine Armand en position favorable. L’ancien ministre de l’Économie et député de Haute-Savoie arrive en tête avec environ 34,6 % des suffrages selon des résultats partiels. Soutenu par une large coalition allant de Renaissance à la droite traditionnelle, il devance nettement la liste d’union de la gauche conduite par Alexandre Mulatier-Gachet, créditée d’environ 24,7 % des voix.

Dans cette ville de plus de 130 000 habitants, la compétition reste toutefois ouverte. L’ancien maire Jean-Luc Rigaut, candidat dissident proche d’Horizons, obtient plus de 21 % des suffrages, tandis que le représentant du Rassemblement national, Guillaume Roit-Lévêque, franchit également la barre des 10 %, avec près de 14 %.

Des alliances décisives avant le second tour

Avec quatre listes qualifiées, les négociations s’annoncent déterminantes dans l’entre-deux-tours. Antoine Armand espère notamment parvenir à un accord avec Jean-Luc Rigaut afin de réunir les forces du centre et de la droite pour tenter de reprendre la mairie.

Du côté de la gauche, Alexandre Mulatier-Gachet pourrait bénéficier d’un report de voix venu d’autres sensibilités progressistes, même si certaines alliances restent exclues. La ville avait basculé en 2020 avec l’élection de l’écologiste François Astorg, qui avait remporté la mairie d’une très courte avance face à Jean-Luc Rigaut. Le scrutin à venir pourrait donc décider d’un nouveau changement de majorité.