Suisse : le cash résiste, les paiements mobiles marquent le pas

En Suisse, l’argent liquide reste solidement ancré dans les habitudes, tandis que l’essor des applications de paiement mobile semble ralentir.

Selon une enquête de la Banque nationale suisse, l’utilisation des paiements mobiles a légèrement reculé en 2025, représentant 17 % des transactions contre 18 % l’année précédente.

À l’inverse, les cartes de débit dominent toujours les paiements avec 37 % des transactions, suivies de près par l’argent liquide, utilisé dans 30 % des achats en personne, un niveau stable.

Une large majorité de Suisses se montre attachée au maintien du cash, seuls 2 % des sondés étant favorables à sa disparition.

Parmi les raisons avancées figure la protection de la vie privée : de nombreux utilisateurs apprécient l’anonymat offert par les paiements en espèces.

Les applications comme Twint ou Apple Pay sont déjà largement adoptées, mais peinent à convaincre davantage d’utilisateurs.

Selon les experts, cette stagnation s’explique par un manque d’incitation claire à abandonner les moyens traditionnels de paiement.

Pour accélérer leur adoption, ces solutions devront offrir des avantages concrets, comme plus de rapidité, de simplicité ou un meilleur suivi des dépenses.

Cette tendance montre que, malgré la digitalisation croissante, les comportements de paiement évoluent lentement, notamment dans des pays où la confiance dans le cash reste forte.

La Suisse illustre ainsi une coexistence durable entre tradition et innovation dans les usages financiers.