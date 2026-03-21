SCPI : comment investir dans la pierre sans acheter de bien

Les sociétés civiles de placement immobilier séduisent de plus en plus d’épargnants souhaitant investir dans l’immobilier sans avoir à gérer un bien en direct. Le principe est simple : acquérir des parts d’un portefeuille immobilier géré par une société spécialisée, qui se charge de tout, de l’achat des actifs à la gestion locative. En contrepartie, les investisseurs perçoivent des revenus réguliers, généralement versés chaque trimestre, dans une logique de placement à long terme.

Concrètement, les SCPI mutualisent l’épargne pour investir dans différents types d’actifs comme des bureaux, commerces, entrepôts ou établissements de santé, souvent répartis sur plusieurs pays européens. Ce modèle permet d’accéder à des investissements difficilement accessibles seul, tout en répartissant les risques entre de nombreux locataires et immeubles. Le ticket d’entrée reste relativement accessible, souvent de quelques centaines à quelques milliers d’euros, avec toutefois un délai de quelques mois avant de percevoir les premiers revenus.

Souscrire à une SCPI peut se faire via une société de gestion, une banque ou un conseiller. L’investissement peut être réalisé au comptant ou à crédit, afin de profiter d’un effet de levier. D’autres stratégies existent, comme le démembrement, qui permet de dissocier propriété et revenus, ou l’intégration dans un contrat d’assurance vie, offrant un cadre fiscal spécifique.

Un placement accessible mais sans garantie

Si les SCPI offrent une gestion simplifiée et une diversification naturelle, elles comportent aussi des limites. Les frais peuvent réduire la rentabilité, et les revenus dépendent de la bonne occupation des biens et du contexte immobilier. Le capital n’est pas garanti et la valeur des parts peut évoluer à la hausse comme à la baisse.

La revente peut également prendre du temps, en fonction du marché et de la demande. Sur le plan fiscal, les revenus sont soumis au régime des revenus fonciers, avec imposition et prélèvements sociaux, tandis que les plus-values suivent les règles de l’immobilier classique. Comme tout investissement, les SCPI nécessitent donc une stratégie claire, adaptée à ses objectifs et à son horizon de placement.