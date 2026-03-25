Royaume-Uni : l’inflation stable à 3 % avant une hausse attendue liée à la crise au Moyen-Orient

L’inflation au Royaume-Uni s’est maintenue à 3 % en février, selon les données officielles, mais cette stabilité pourrait être de courte durée en raison des tensions liées à la guerre en Iran.

La baisse des prix de l’essence a permis de compenser la hausse du coût des vêtements, contribuant à maintenir l’indice des prix à la consommation inchangé par rapport à janvier.

Cependant, cette accalmie intervient avant une probable remontée des prix, alors que le coût du pétrole a fortement augmenté, avec une hausse d’environ 50 % en un mois.

Les économistes estiment que les chiffres actuels reflètent encore une situation antérieure au conflit, et que les effets de la crise énergétique devraient rapidement se faire sentir.

Avant l’escalade au Moyen-Orient, la Banque d’Angleterre anticipait un retour progressif de l’inflation vers son objectif de 2 % dès le printemps.

Mais la flambée des prix de l’énergie pourrait remettre en cause ces prévisions, en renchérissant les coûts pour les ménages et les entreprises.

Cette évolution souligne la vulnérabilité de l’économie britannique aux chocs extérieurs, en particulier dans le secteur énergétique.

Elle laisse entrevoir une nouvelle pression inflationniste dans les mois à venir, susceptible d’influencer les décisions de politique monétaire.