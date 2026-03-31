Pandora contourne les droits de douane américains avec un nouveau hub stratégique au Canada

Le fabricant de bijoux Pandora a annoncé l’ouverture d’un centre de distribution au Canada, une décision stratégique visant à limiter l’impact des droits de douane imposés par les États-Unis. Cette initiative s’inscrit dans un contexte de tensions commerciales persistantes.

Situé à Mississauga, ce nouveau hub permettra de traiter directement les commandes canadiennes, qui transitaient jusqu’à présent par des centres logistiques américains. Cette réorganisation vise à simplifier les flux et à réduire les coûts liés aux formalités douanières.

Le passage par les États-Unis entraînait en effet des frais supplémentaires, désormais évités grâce à cette relocalisation partielle. En internalisant une partie de sa logistique au Canada, Pandora espère améliorer son efficacité opérationnelle.

L’entreprise, connue pour ses bracelets à breloques, fabrique l’ensemble de ses produits en Thaïlande. Cette organisation la rend particulièrement exposée aux taxes à l’importation américaines, qui pèsent sur ses marges.

Selon Pandora, ces droits de douane pourraient réduire sa marge opérationnelle de 1,5 point de pourcentage dès 2026. Cette pression financière a accéléré la décision de revoir son dispositif logistique en Amérique du Nord.

Le Canada constitue un marché en forte croissance pour la marque, ce qui renforce l’intérêt de disposer d’une infrastructure dédiée. Le centre sera exploité par GXO Logistics et devrait permettre d’accélérer les délais de livraison pour les clients canadiens.

Cette décision illustre les ajustements opérés par les entreprises internationales face aux politiques protectionnistes et aux incertitudes du commerce mondial. Les chaînes d’approvisionnement sont de plus en plus repensées pour gagner en flexibilité.

En réorganisant ses flux logistiques, Pandora cherche à préserver sa compétitivité tout en s’adaptant à un environnement économique plus contraignant. Cette stratégie pourrait inspirer d’autres entreprises confrontées à des barrières commerciales similaires.