Palladium : la Chine ouvre un nouveau relais de croissance pour Nornickel

Le géant russe Nornickel anticipe une hausse significative de la demande de palladium en provenance de l’industrie chinoise de la fibre de verre, offrant un nouveau débouché pour ce métal stratégique.

Selon l’entreprise, cette demande pourrait atteindre environ 0,8 million d’onces par an à moyen terme en Chine, alors que le secteur du verre explore des alternatives au platine.

Cette évolution intervient dans un contexte de recul attendu de la demande du secteur automobile, principal consommateur de palladium, notamment utilisé dans les catalyseurs.

Pour compenser cette tendance, Nornickel cherche à diversifier les usages du métal. Le groupe, qui représente près de 40 % de la production mondiale de palladium, a d’ailleurs créé un centre dédié en 2023 pour développer de nouvelles applications industrielles.

En Chine, des tests ont déjà été menés avec succès, après l’achat de 20 000 onces de palladium pour des essais dans l’industrie du verre. Des expérimentations à grande échelle doivent débuter en avril 2026.

À l’échelle mondiale, la demande du secteur du verre pourrait atteindre jusqu’à 2 millions d’onces, selon les projections du groupe.

Ce repositionnement stratégique illustre la volonté des producteurs de palladium de s’adapter aux mutations industrielles, alors que la transition énergétique et les nouvelles technologies modifient les équilibres traditionnels de la demande.