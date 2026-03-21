Marseille : la gare Saint-Charles, vitrine de l’ouverture à la concurrence ferroviaire

À Marseille, la gare Saint-Charles incarne l’émergence de la concurrence dans le rail français. Plusieurs opérateurs y cohabitent désormais, avec la SNCF, l’italien Trenitalia sur la ligne à grande vitesse Paris-Marseille et Transdev sur la liaison régionale Marseille-Nice, marquant une transformation progressive du paysage ferroviaire.

Pour les voyageurs, ces évolutions passent presque inaperçues. Les trains régionaux opérés par Transdev circulent sous une identité commune avec ceux de la SNCF, et l’offre s’est nettement améliorée, notamment entre Marseille et Nice où la fréquence a doublé, avec un train par heure.

Des bénéfices pour les usagers mais des tensions sociales

Cette ouverture à la concurrence s’accompagne toutefois de tensions sociales. Des salariés s’inquiètent des conditions de travail et de la perte d’avantages par rapport au modèle historique de la SNCF, redoutant une évolution vers un modèle plus compétitif au détriment du personnel.

Les autorités régionales mettent en avant des résultats jugés positifs, avec une meilleure régularité et une hausse de la fréquentation. Des ajustements restent nécessaires, notamment sur la billetterie, encore fragmentée entre plusieurs opérateurs.