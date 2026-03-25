L’Insee revoit la croissance à la baisse et voit l’inflation repasser au-dessus de 2%

Ce mardi 24 mars, l’Insee a jeté un œil sur l’horizon et n’a pas aimé ce qu’il a vu. La guerre au Moyen-Orient et ce que l’institut appelle les « désordres mondiaux » risquent de percuter l’économie française, surtout par le canal le plus simple, le plus brutal aussi, celui de l’énergie.

Quand les hydrocarbures flambent, tout suit, les coûts de production, le transport, puis l’étiquette en rayon. Et le lecteur le sait, inutile de tourner autour du pot, on finit toujours par le payer à la pompe ou à la caisse.

Le pétrole, ce vieux juge de paix

Côté activité, l’institut statistique rabote légèrement ses prévisions pour le début de 2026. Le PIB est désormais attendu en hausse de 0,2% au premier trimestre et de 0,2% au deuxième, contre 0,3% précédemment sur chacun de ces trimestres. L’Insee estime que l’économie « résisterait au premier semestre » mais resterait « fragilisée » par le contexte international, autrement dit une croissance qui tient debout sans vraiment marcher, suspendue aux mauvaises nouvelles venues d’ailleurs.

Le vrai signal d’alerte, c’est l’inflation. Après 0,9% sur un an en février, l’Insee anticipe « un net regain » et un franchissement des « 2% au cours du printemps », avec un pétrole qu’il voit se maintenir autour de 100 dollars jusqu’en juin. À mi-2026, l’« acquis de croissance » serait de 0,9% contre 1% dans la précédente estimation, un chiffre qui dit une chose simple, le pays avance mais au pas, pendant que les prix, eux, recommencent à trotter, et l’été pourrait bien dire si ce retour de flamme reste un épisode ou s’installe dans le décor économique.