Les ambitions financières de Truth Social tournent au fiasco boursier

Selon plusieurs documents financiers relayés ces derniers mois, la société a accumulé des centaines de millions de dollars de pertes annuelles malgré une valorisation boursière longtemps soutenue par les investisseurs proches de l’ancien président américain. Les dépenses juridiques, la rémunération en actions ainsi que la volatilité du marché crypto ont contribué à dégrader rapidement la situation du groupe.

Une diversification risquée dans les actifs numériques

Trump Media a multiplié les initiatives autour du bitcoin et d’autres actifs numériques, notamment à travers des projets financiers associés à la marque Trump. Le groupe a même annoncé vouloir constituer d’importantes réserves en cryptomonnaies, une stratégie défendue par ses dirigeants comme un levier de croissance mais jugée extrêmement risquée par plusieurs analystes.

Cette orientation nourrit également les critiques sur de possibles conflits d’intérêts autour de Donald Trump et de son entourage familial, très présents dans l’univers des cryptodevises depuis son retour au pouvoir. Malgré les difficultés financières de l’entreprise, Truth Social demeure un outil politique central pour le président américain, qui continue d’y diffuser directement ses messages auprès de sa base conservatrice.