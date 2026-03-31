Inflation à 1,7% en mars, le retour de la facture énergie

Voilà un chiffre qui réveille les compteurs. Selon une première estimation de l’Insee publiée mardi, l’inflation en France remonte à 1,7% sur un an en mars, après 0,9% en février. Le mouvement est net, presque brutal à l’échelle d’un mois, et il s’inscrit dans un contexte de tensions au Moyen-Orient et de chaînes d’approvisionnement qui se grippent par endroits, ce mélange qui finit toujours par se lire sur l’étiquette au moment de payer.

Au coeur de cette accélération, il y a l’énergie, et surtout les produits pétroliers. L’Insee constate une hausse de 7,3% sur un an pour ces derniers, quand ils reculaient encore de 2,9% en février. Le baril a franchi les 100 dollars et, en France, la pompe s’alourdit: un gazole qui frôle 2,20 euros le litre, un sans-plomb 95-E10 proche de 2 euros, des repères très concrets pour des ménages qui n’ont pas besoin d’un cours d’économie pour comprendre ce qui se passe.

Le pétrole repasse à la caisse

Le pétrole repasse à la caisse Dans le reste du panier, le tableau est plus nuancé. Les prix des services et du tabac accélèrent légèrement sur un an, tandis que les produits manufacturés reculent plus vite qu’en février. L’alimentation, elle, ralentit un peu, ce qui vient freiner la hausse globale de l’indice, comme une main sur le frein au moment où le moteur de l’énergie s’emballe. Ce contraste raconte une France qui respire mieux sur certains rayons, mais qui replonge dès qu’il s’agit de se déplacer ou de se chauffer.

Signe que la pression se fait sentir, la consommation des ménages s’est repliée en février: -1,4% sur un mois après +0,4% en janvier, et -1,5% sur un an, selon l’Insee. L’institut évoque une nouvelle baisse de la consommation d’énergie (-2,4% sur un mois), dans un mois jugé doux qui a fait reculer l’électricité et le gaz, pendant que les carburants repartent à la hausse. Reste une question de calendrier économique plus que de météo: si l’énergie continue de tirer les prix vers le haut, combien de temps la consommation pourra-t-elle encore encaisser sans se contracter davantage.