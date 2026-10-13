Moyen-Orient : la Croix-Rouge redoute une catastrophe humanitaire pour des dizaines de millions de personnes

Le CICR alerte sur une catastrophe humanitaire imminente au Moyen-Orient, exacerbée par l'intensification des violences en Arabie saoudite et au Yémen. Mirjana Spoljaric appelle à des mesures immédiates pour protéger les civils et préserver les infrastructures essentielles, face à une situation qui menace d'aggraver les conditions de vie de millions de personnes.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) tire la sonnette d’alarme face à l’aggravation des violences au Moyen-Orient. Ce mardi 13 octobre 2026, sa présidente, Mirjana Spoljaric, a appelé les parties engagées dans les affrontements à prendre des mesures immédiates pour réduire les tensions militaires et protéger les populations civiles. L’organisation humanitaire s’inquiète particulièrement des conséquences des récentes opérations armées en Arabie saoudite et au Yémen, où les bombardements et les destructions d’infrastructures essentielles accentuent une situation déjà extrêmement préoccupante. Selon la dirigeante du CICR, une nouvelle intensification des combats pourrait avoir des conséquences dramatiques pour plusieurs dizaines de millions d’habitants. Cet avertissement intervient alors que la multiplication des attaques dans la région fait craindre une extension des hostilités et une dégradation durable des conditions de vie des populations.

Les événements survenus ces derniers jours illustrent l’ampleur des risques humanitaires. En Arabie saoudite, les opérations militaires ont provoqué des morts, des blessés et d’importants dégâts matériels, touchant directement les populations civiles. Au Yémen, la situation apparaît particulièrement préoccupante dans les grandes villes d’Aden et de Sanaa, où les affrontements entraînent une augmentation des pertes humaines, des déplacements forcés et des destructions d’équipements indispensables à la vie quotidienne. Mirjana Spoljaric souligne que les conséquences de ces violences dépassent largement les victimes immédiates des frappes. Lorsque les infrastructures de transport, les installations portuaires ou les services essentiels sont endommagés, les populations peuvent se retrouver privées d’approvisionnement, de soins ou de moyens de subsistance. Dans un pays comme le Yémen, fragilisé par de longues années de guerre et une crise humanitaire persistante, chaque nouvelle destruction complique davantage les opérations de secours et l’acheminement de l’aide internationale.

Des infrastructures vitales directement menacées par les combats

Au-delà de son appel à la désescalade, le CICR rappelle les obligations imposées aux belligérants par le droit international humanitaire. Les forces engagées dans les opérations militaires doivent notamment distinguer les objectifs militaires des populations et des installations civiles. Cette exigence s’applique à l’ensemble des parties, quelles que soient les circonstances du conflit ou les justifications avancées pour mener des frappes. La présidente de l’organisation insiste particulièrement sur la protection des ports, des aéroports et des infrastructures indispensables au fonctionnement des sociétés. Les attaques contre ces équipements peuvent provoquer des conséquences en chaîne, en perturbant les importations alimentaires, les transports médicaux ou encore l’accès aux produits de première nécessité. Leur destruction ou leur neutralisation risque ainsi d’aggraver une crise humanitaire bien au-delà des zones directement visées par les opérations militaires.

Cet avertissement met également en évidence les limites de l’action humanitaire lorsque les affrontements se poursuivent sans perspective immédiate d’apaisement. Les organisations de secours peuvent intervenir auprès des victimes, soutenir les établissements de santé et faciliter l’acheminement de matériel indispensable, mais leurs capacités restent dépendantes de conditions de sécurité suffisantes et de l’accès aux territoires touchés. Dans le contexte actuel, la poursuite des hostilités menace de rendre ces interventions encore plus difficiles, particulièrement au Yémen, où les besoins humanitaires sont déjà considérables. En demandant des efforts urgents de désescalade, Mirjana Spoljaric cherche donc à replacer la protection des civils au centre des préoccupations diplomatiques et militaires. Pour le Comité international de la Croix-Rouge, l’enjeu dépasse la seule interruption des bombardements : il s’agit aussi de préserver les conditions permettant aux populations de continuer à vivre, de se soigner et de recevoir une assistance essentielle. Sans réduction rapide des violences, la région pourrait connaître une nouvelle aggravation de sa crise humanitaire, dont les conséquences pèseraient durablement sur des millions de familles.