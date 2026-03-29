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«Tu aurais pu être aimée, tu aurais pu être ma fille» : Élodie Frégé évoque l’enfant qu’elle n’a jamais eu

29 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
«Tu aurais pu être aimée, tu aurais pu être ma fille» : Élodie Frégé évoque l’enfant qu’elle n’a jamais eu
«Tu aurais pu être aimée, tu aurais pu être ma fille» : Élodie Frégé évoque l’enfant qu’elle n’a jamais eu

Samedi , dans l’émission Piquantes diffusée sur Téva et présentée par Nicole Ferroni, Élodie Frégé s’est adressée, face caméra, à l’enfant qu’elle n’a pas eu, évoquant sa fausse couche. Révélée au grand public après sa victoire à la Star Academy en 2003, Élodie Frégé a toujours protégé sa vie privée. À 44 ans, elle n’avait jusque-là jamais parlé publiquement de cette absence d’enfant ni de l’épreuve qu’elle a traversée. Dans Piquantes, elle a choisi un registre très personnel, en imaginant cette fille qui aurait pu exister, son prénom, ses goûts, son tempérament, et le lien qu’elles auraient pu construire ensemble. 

Une séquence centrée sur la maternité et la perte d’un enfant à naître

Dans ce monologue, Élodie Frégé décrit une maternité restée à l’état de possibilité. Elle y évoque le prénom qu’elle aurait pu choisir, les goûts qu’elles auraient pu partager et la place que cet enfant aurait pu prendre dans sa vie : « Tu aurais pu être aimée. Tu aurais pu être ma fille », a-t-elle confessé.

Il s’agit de la première fois qu’Élodie Frégé parle publiquement de cette expérience. Habituellement discrète sur sa vie, elle n’avait jusque-là jamais évoqué publiquement cette absence d’enfant…

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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