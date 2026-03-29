«Tu aurais pu être aimée, tu aurais pu être ma fille» : Élodie Frégé évoque l’enfant qu’elle n’a jamais eu

Samedi , dans l’émission Piquantes diffusée sur Téva et présentée par Nicole Ferroni, Élodie Frégé s’est adressée, face caméra, à l’enfant qu’elle n’a pas eu, évoquant sa fausse couche. Révélée au grand public après sa victoire à la Star Academy en 2003, Élodie Frégé a toujours protégé sa vie privée. À 44 ans, elle n’avait jusque-là jamais parlé publiquement de cette absence d’enfant ni de l’épreuve qu’elle a traversée. Dans Piquantes, elle a choisi un registre très personnel, en imaginant cette fille qui aurait pu exister, son prénom, ses goûts, son tempérament, et le lien qu’elles auraient pu construire ensemble.

Une séquence centrée sur la maternité et la perte d’un enfant à naître

Dans ce monologue, Élodie Frégé décrit une maternité restée à l’état de possibilité. Elle y évoque le prénom qu’elle aurait pu choisir, les goûts qu’elles auraient pu partager et la place que cet enfant aurait pu prendre dans sa vie : « Tu aurais pu être aimée. Tu aurais pu être ma fille », a-t-elle confessé.

Il s’agit de la première fois qu’Élodie Frégé parle publiquement de cette expérience. Habituellement discrète sur sa vie, elle n’avait jusque-là jamais évoqué publiquement cette absence d’enfant…