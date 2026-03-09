Coups de feu contre la maison de Rihanna à Beverly Hills

La résidence de la chanteuse Rihanna à Beverly Hills a été visée par plusieurs coups de feu au cours de la nuit. Selon les premiers éléments de l’enquête, une dizaine de tirs ont été dirigés vers la propriété. Au moins une balle a traversé un mur de la maison, provoquant une vive inquiétude dans le quartier résidentiel habituellement très calme.

Au moment des tirs, la star internationale se trouvait à l’intérieur de la maison avec des membres de sa famille. Malgré la violence de l’attaque, aucune personne n’a été blessée. Les occupants ont pu se mettre à l’abri pendant que les forces de l’ordre étaient alertées.

Une intervention rapide de la police

Les policiers sont intervenus rapidement après le signalement des coups de feu. Les premières constatations ont confirmé que plusieurs projectiles avaient touché la propriété. La zone a été sécurisée afin de permettre aux enquêteurs de relever les indices et de déterminer l’origine exacte des tirs.

Dans les heures qui ont suivi, une suspecte d’une trentaine d’années a été interpellée par les autorités. Les circonstances précises de son implication restent encore à établir.

Une enquête pour comprendre le mobile

Les enquêteurs cherchent désormais à comprendre ce qui a motivé cette attaque. Pour l’instant, aucun mobile clair n’a été communiqué. Les autorités examinent plusieurs pistes, notamment celle d’un acte isolé ou d’une personne visant directement la célébrité.

L’incident a suscité une forte réaction sur les réseaux sociaux et parmi les habitants de Beverly Hills, choqués qu’une telle scène se produise dans l’un des quartiers les plus sécurisés de Los Angeles. Rihanna, de son côté, serait saine et sauve après cet événement qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques.