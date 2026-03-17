L’histoire pourrait sortir tout droit d’un film d’aventure. Aux États-Unis, l’ingénieur océanographe et chasseur de trésors Tommy G. Thompson a été libéré début mars 2026 après avoir passé plus de dix ans en prison. Sa détention était liée à son refus de révéler l’emplacement de 500 pièces d’or provenant d’un célèbre naufrage du XIXᵉ siècle.

La découverte spectaculaire du « navire de l’or »

Dans les années 1980, Tommy Thompson est un ingénieur spécialisé dans l’exploration océanique au Battelle Memorial Institute, dans l’Ohio. Passionné par l’histoire maritime, il se met en tête de retrouver l’épave du S.S. Central America, un bateau à vapeur coulé en 1857 lors d’un ouragan au large des côtes américaines.

Surnommé le « Ship of Gold », le navire transportait une cargaison exceptionnelle composée de lingots et de pièces d’or provenant des chercheurs d’or de Californie. Le naufrage avait coûté la vie à plus de 400 passagers et marqué l’histoire économique américaine.

Convaincu de pouvoir retrouver l’épave, Tommy Thompson parvient à réunir plus de 12 millions de dollars auprès de 161 investisseurs pour financer une expédition sous-marine. Grâce à un robot explorateur baptisé Nemo, capable d’explorer les grandes profondeurs, son équipe localise finalement l’épave en 1988. Des milliers de pièces et de lingots d’or sont remontés à la surface, pour une valeur estimée à plusieurs dizaines de millions de dollars.

Procès, cavale et mystère autour de 500 pièces d’or

Mais la découverte spectaculaire entraîne rapidement une série de conflits judiciaires. Des compagnies d’assurance revendiquent d’abord la propriété du trésor, avant que d’anciens investisseurs ne poursuivent Tommy Thompson en justice en 2005, estimant ne jamais avoir reçu leur part des bénéfices.

Parmi les éléments contestés figure un lot de 500 pièces d’or, évalué à environ 2,5 millions de dollars. L’explorateur affirme avoir confié ces pièces à un mandataire au Belize et dit ne plus savoir où elles se trouvent.

Face aux poursuites, il disparaît et mène pendant plusieurs années une vie clandestine, utilisant de faux noms et payant ses dépenses en liquide. Arrêté en Floride en 2015, il est condamné pour outrage au tribunal après avoir refusé de révéler l’emplacement du trésor.

Pendant plus d’une décennie, il reste incarcéré sans livrer d’informations supplémentaires. Finalement, un juge décide de mettre fin à sa détention, estimant que son maintien en prison ne permettrait pas d’obtenir davantage d’éléments.

Aujourd’hui âgé de plus de 70 ans, Tommy Thompson est libre mais reste soumis à une période de liberté surveillée et au paiement d’une amende. Quant aux 500 pièces d’or du S.S. Central America, leur localisation demeure toujours un mystère.