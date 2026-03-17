Sorti fin février, le jeu vidéo Resident Evil Requiem connaît un lancement spectaculaire. Le neuvième épisode de la célèbre saga horrifique s’est vendu à 6 millions d’exemplaires en seulement cinq jours, selon son éditeur Capcom. Un succès immédiat qui s’accompagne d’un accueil très positif de la part des joueurs et de la presse spécialisée.

Sur les réseaux sociaux, l’engouement est massif. Sur TikTok, près de 300 000 publications utilisent déjà les hashtags liés au jeu, preuve de la popularité rapide de ce nouvel opus.

Un succès commercial et critique

Le jeu s’est rapidement hissé en tête des ventes mondiales sur Steam, la principale plateforme de téléchargement de jeux sur ordinateur. Pendant plusieurs jours, il a été le jeu payant le plus vendu du service, avec plus de 344 000 joueurs connectés simultanément, un record pour la franchise.

Les critiques spécialisées saluent également le travail de Capcom. Des médias comme IGN, GamesRadar ou Gamekult mettent en avant une mise en scène très cinématographique, des décors particulièrement sombres et une atmosphère angoissante. Le sentiment constant de vulnérabilité du joueur est souvent cité comme l’un des points forts du jeu.

L’intrigue marque aussi le retour de personnages emblématiques de la saga, dont Leon S. Kennedy, aux côtés d’une nouvelle héroïne, Grace Ashcroft. L’histoire explore notamment les conséquences de la catastrophe de Raccoon City, un événement central dans l’univers de Resident Evil.

Un jeu tellement effrayant qu’il divise certains joueurs

Malgré cet accueil très favorable, quelques critiques émergent. Certains joueurs estiment que le jeu est relativement court, avec une durée moyenne d’environ treize heures. D’autres évoquent des problèmes techniques sur PC, que Capcom a promis de corriger grâce à une prochaine mise à jour.

Mais les reproches les plus surprenants concernent… la peur qu’il provoque. Sur Steam, certains utilisateurs ont laissé des avis négatifs simplement parce que le jeu est jugé trop effrayant. L’un d’eux écrit par exemple qu’il s’agit d’un « excellent jeu », mais qu’il est incapable d’y jouer seul tant l’expérience est intense.