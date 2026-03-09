Le comédien Florian Pelicot, fils de Gisèle Pelicot, se retrouve au centre d’une controverse après avoir annoncé sur TikTok travailler sur un one-man-show inspiré du procès des viols de Mazan. Dans une vidéo vue plus de 100 000 fois, il évoque l’écriture d’un spectacle autour de l’affaire qui a conduit à la condamnation de son père, Dominique Pelicot, à 20 ans de réclusion criminelle.

Dans sa publication, l’humoriste s’interroge : « Est-ce qu’on peut rire de tout ? », tout en expliquant qu’il souhaite aborder le procès dans un spectacle humoristique. Cette annonce a rapidement suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, certains internautes jugeant la démarche déplacée compte tenu de la gravité des faits.

Des réactions très divisées sur les réseaux sociaux

Plusieurs critiques accusent Florian Pelicot de vouloir tirer profit d’une affaire dramatique. « Ils font tous du business », « Maintenant c’est le fils qui fait son cinéma », ou encore « Vous êtes tous en quête de reconnaissance dans cette fratrie », peut-on lire parmi les commentaires.

Le comédien a toutefois répondu à ses détracteurs avec humour dans une nouvelle vidéo, affirmant qu’il préférait parler et rire de son histoire plutôt que se taire. Dans l’espace commentaires, certains internautes ont également pris sa défense, estimant qu’il était libre de raconter son vécu comme il le souhaite.

Cette polémique intervient alors que Gisèle Pelicot, devenue une figure du combat contre les violences sexuelles, connaît un large soutien public. Son livre Et la joie de vivre s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires en dix jours, et elle participait encore ce week-end à la manifestation parisienne pour la Journée internationale des droits des femmes.