L’Italie achète un Caravage pour 30 millions d’euros

L’État italien vient d’acquérir pour 30 millions d’euros un tableau du Caravage, une somme qui en fait l’un des achats d’œuvres d’art les plus importants jamais réalisés par le pays. Il s’agit du Portrait de Monseigneur Maffeo Barberini, désormais destiné à rejoindre les collections permanentes du palais Barberini à Rome, selon un communiqué du ministère italien de la Culture relayé par l’AFP.

Un portrait rare du futur pape Urbain VIII

L’œuvre représente Maffeo Barberini lorsqu’il était encore un jeune prélat, bien avant de devenir le pape Urbain VIII en 1623. Figure influente de la haute société romaine, il restera à la tête de l’Église catholique jusqu’à sa mort en 1644. Le tableau, authentifié en 1963 par le critique d’art Roberto Longhi, aurait longtemps appartenu à la famille Barberini avant d’être dispersé dans des collections privées au cours des années 1930, selon l’AFP.

Depuis novembre 2024, ses propriétaires l’avaient exceptionnellement prêté au palais Barberini, qui abrite aujourd’hui la Galerie nationale d’art antique. Cette exposition temporaire a permis au public de découvrir l’œuvre avant son acquisition définitive par l’État italien, même si l’identité des anciens détenteurs n’a pas été rendue publique.

Un investissement stratégique pour le patrimoine

Le ministre italien de la Culture, Alessandro Giuli, a expliqué dans le communiqué que cette acquisition s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer le patrimoine artistique national. Elle intervient peu de temps après l’achat d’un autre tableau important, Ecce Homo d’Antonello da Messina, acquis récemment pour environ 12,5 millions d’euros lors d’une vente organisée par Sotheby’s, toujours selon l’AFP.

Le Portrait de Monseigneur Maffeo Barberini vient enrichir la collection du palais Barberini, qui possède déjà plusieurs œuvres du maître italien du clair-obscur, dont Judith décapitant Holopherne ou Narcisse. D’après le ministère de la Culture, seuls environ 65 tableaux sont aujourd’hui attribués à Michelangelo Merisi, dit Le Caravage, dont seulement trois portraits connus, ce qui explique la valeur exceptionnelle de cette acquisition.