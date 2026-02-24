L’ex-Daft Punk Thomas Bangalter signe l’ambiance sonore de « La Caverne » au Pont-Neuf

En juin, le Pont-Neuf va changer de visage pendant trois semaines avec une installation monumentale portée par JR, conçue comme un clin d’œil à l’intervention historique de Christo et Jeanne-Claude. Pour ce projet baptisé La Caverne, l’artiste a demandé à Thomas Bangalter, ex-membre de Daft Punk, d’imaginer une dimension sonore pensée comme une matière à part entière, et non comme une simple bande-son.

Un Pont-Neuf métamorphosé, accessible jour et nuit

Selon un communiqué commun des organisateurs relayé par l’AFP, l’installation doit recouvrir le plus ancien pont de Paris sur environ 120 mètres de long et 20 mètres de large, avec un décor de roches aux arêtes marquées qui laissera apparaître surtout la silhouette des arches. L’ensemble sera en accès libre, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, du 6 au 28 juin, d’après ce même communiqué.

Toujours d’après ce texte, le chantier mobilise près de 800 personnes et repose sur un financement exclusivement privé. Des tests à échelle réelle seraient en cours dans un hangar de l’aéroport d’Orly, afin de valider la mise en place de la structure avant son installation sur la Seine.

Une « étoffe » sonore et des expériences interactives

Dans le communiqué repris par l’AFP, Thomas Bangalter est présenté comme intervenant “en plasticien acoustique”, avec l’idée d’« emballer » l’œuvre d’“une étoffe” sonore qui ne serait “pas de la musique”. Une façon de prolonger l’expérience sur place, en jouant sur la perception et l’immersion plutôt que sur la composition au sens classique.

Le même communiqué mentionne aussi la participation de l’AR Studio Paris de Snap, mobilisé pour développer “une série d’expériences interactives” en réalité augmentée. JR et Bangalter, qui ont déjà travaillé ensemble à l’Opéra Garnier et dans une galerie parisienne selon l’AFP, se retrouvent ainsi sur un projet où le visuel, le son et le numérique doivent fonctionner comme un seul dispositif.