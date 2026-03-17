CULTURE

La comédie musicale « La Légende de Monte-Cristo » contrainte d’annuler plusieurs dates de sa tournée

17 mars 2026 2 minutes de lecture PAR Alice Leroy
Coup dur pour « La Légende de Monte-Cristo » : la comédie musicale annulée presque partout en province Le spectacle lancé au Dôme de Paris peine à remplir en région et est contraint d’annuler de nombreuses représentations. Il compte se relancer dans la capitale l’hiver prochain. Par Sandrine Bajos Le 14 mars 2026 à 18h51, modifié le 15 mars 2026 à 07h41 "La légende de Monte-Cristo" a été créé au Dôme de Paris en janvier avec dans le rôle principal le chanteur suisse Gjon's Tears (LP/Jean-Baptiste Quentin) "La légende de Monte-Cristo" a été créé au Dôme de Paris en janvier avec dans le rôle principal le chanteur suisse Gjon's Tears (LP/Jean-Baptiste Quentin) Réagir Enregistrer Partager Ce devait être l’un des grands rendez-vous musicaux de la saison. Pourtant « La Légende de Monte-Cristo », avec Gjon’s Tears, l’ancien candidat suisse à l’Eurovision, et Philippine Lavrey, candidate de « The Voice », n’en finit pas d’accumuler les déboires. Après avoir été comparé défavorablement au « Monte-Cristo, le spectacle musical » joué presque au même moment aux Folies Bergères en février, le show annule la grande majorité de ses représentations en province, nous a appris Stéphane Nakache, un des producteurs. Une tournée qui devait démarrer le 12 février au Havre et dont la première date a été supprimée au dernier moment. Comme celle de ce vendredi à Brest (Finistère) ou de demain à Laval (Mayenne). Depuis un mois, K Production, à l’origine de cette création, enchaîne les communiqués annonçant reports ou annulations de toutes les dates. Sollicité par « Le Parisien » sur cette succession de revers, Stéphane Nakache, qui produit le spectacle avec son frère Romann et Bruno Amic, balaie dans un premier temps nos interrogations : « On a eu un très beau show au Dôme à Paris avec de très bons retours. » À lire aussi Comédies musicales : dans le match des « Monte-Cristo », pour nous il n’y a pas photo S’il reconnaît que même dans la capitale où le spectacle s’est joué en janvier, la salle n’était pas comble, il est plus virulent sur les critiques pas toujours très tendres de la presse : « Moi, je me fie au public ! Sur les douze dates, on a eu des standing ovations de 20 minutes. Et je vois que sur la musique, on a énormément de streams. » Newsletter La liste de nos envies Nos coups de cœur pour se divertir et se cultiver. S'inscrire à la newsletterToutes les newsletters Des spectateurs mécontents Sur l’échec de la tournée en province, où une cinquantaine de dates étaient prévues, Stéphane Nakache commence par évoquer des raisons de reconfiguration, de planification et de production. « Notre objectif est de permettre au musical de se développer pleinement et d’être présenté dans les meilleures conditions possibles. » « On a vendu plus de soixante-dix mille billets aujourd’hui, ce qui n’est vraiment pas négligeable », se défend encore le producteur. S’il préfère parler « d’un changement de stratégie, tout simplement », il finit par reconnaître entre les lignes les faiblesses du show qui n’a pas trouvé son public. Des spectateurs qui expriment leur mécontentement sur les réseaux sociaux en apprenant un peu au dernier moment les annulations. Mais les producteurs n’entendent pas baisser les bras pour autant et veulent y croire. « Nous serons de retour à Paris l’hiver prochain en résidence dans un très, très beau théâtre pour plus de quatre-vingts dates, nous annonce Stéphane Nakache. Et une fois qu’on sera bien rodé, on pourra repartir sereinement en province. Pour ceux qui ont déjà un billet, soit ils reviennent au deuxième trimestre 2027, soit ils seront remboursés. » Décidément très confiante, l’équipe de « La Légende de Monte-Cristo » a même prévu de jouer en Asie
Coup dur pour « La Légende de Monte-Cristo » : la comédie musicale annulée presque partout en province Le spectacle lancé au Dôme de Paris peine à remplir en région et est contraint d’annuler de nombreuses représentations. Il compte se relancer dans la capitale l’hiver prochain. Par Sandrine Bajos Le 14 mars 2026 à 18h51, modifié le 15 mars 2026 à 07h41 "La légende de Monte-Cristo" a été créé au Dôme de Paris en janvier avec dans le rôle principal le chanteur suisse Gjon's Tears (LP/Jean-Baptiste Quentin) "La légende de Monte-Cristo" a été créé au Dôme de Paris en janvier avec dans le rôle principal le chanteur suisse Gjon's Tears (LP/Jean-Baptiste Quentin) Réagir Enregistrer Partager Ce devait être l’un des grands rendez-vous musicaux de la saison. Pourtant « La Légende de Monte-Cristo », avec Gjon’s Tears, l’ancien candidat suisse à l’Eurovision, et Philippine Lavrey, candidate de « The Voice », n’en finit pas d’accumuler les déboires. Après avoir été comparé défavorablement au « Monte-Cristo, le spectacle musical » joué presque au même moment aux Folies Bergères en février, le show annule la grande majorité de ses représentations en province, nous a appris Stéphane Nakache, un des producteurs. Une tournée qui devait démarrer le 12 février au Havre et dont la première date a été supprimée au dernier moment. Comme celle de ce vendredi à Brest (Finistère) ou de demain à Laval (Mayenne). Depuis un mois, K Production, à l’origine de cette création, enchaîne les communiqués annonçant reports ou annulations de toutes les dates. Sollicité par « Le Parisien » sur cette succession de revers, Stéphane Nakache, qui produit le spectacle avec son frère Romann et Bruno Amic, balaie dans un premier temps nos interrogations : « On a eu un très beau show au Dôme à Paris avec de très bons retours. » À lire aussi Comédies musicales : dans le match des « Monte-Cristo », pour nous il n’y a pas photo S’il reconnaît que même dans la capitale où le spectacle s’est joué en janvier, la salle n’était pas comble, il est plus virulent sur les critiques pas toujours très tendres de la presse : « Moi, je me fie au public ! Sur les douze dates, on a eu des standing ovations de 20 minutes. Et je vois que sur la musique, on a énormément de streams. » Newsletter La liste de nos envies Nos coups de cœur pour se divertir et se cultiver. S'inscrire à la newsletterToutes les newsletters Des spectateurs mécontents Sur l’échec de la tournée en province, où une cinquantaine de dates étaient prévues, Stéphane Nakache commence par évoquer des raisons de reconfiguration, de planification et de production. « Notre objectif est de permettre au musical de se développer pleinement et d’être présenté dans les meilleures conditions possibles. » « On a vendu plus de soixante-dix mille billets aujourd’hui, ce qui n’est vraiment pas négligeable », se défend encore le producteur. S’il préfère parler « d’un changement de stratégie, tout simplement », il finit par reconnaître entre les lignes les faiblesses du show qui n’a pas trouvé son public. Des spectateurs qui expriment leur mécontentement sur les réseaux sociaux en apprenant un peu au dernier moment les annulations. Mais les producteurs n’entendent pas baisser les bras pour autant et veulent y croire. « Nous serons de retour à Paris l’hiver prochain en résidence dans un très, très beau théâtre pour plus de quatre-vingts dates, nous annonce Stéphane Nakache. Et une fois qu’on sera bien rodé, on pourra repartir sereinement en province. Pour ceux qui ont déjà un billet, soit ils reviennent au deuxième trimestre 2027, soit ils seront remboursés. » Décidément très confiante, l’équipe de « La Légende de Monte-Cristo » a même prévu de jouer en Asie

La tournée de la comédie musicale La Légende de Monte-Cristo connaît un début difficile. Inspiré du célèbre roman d’Alexandre Dumas, le spectacle a été lancé en janvier au Dôme de Paris avant de partir sur les routes avec une cinquantaine de dates prévues à travers la France. Mais plusieurs représentations ont été annulées au dernier moment, provoquant la colère de nombreux spectateurs.

Des annulations de dernière minute

Les dates prévues à Brest et Laval, les 13 et 15 mars, ont été supprimées peu avant les représentations. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la société K Production, qui produit le spectacle, évoque une « restructuration de la tournée » liée à des questions d’organisation et de planification.

Ces annulations ont surpris certains spectateurs, qui ont parfois découvert la nouvelle une fois arrivés devant la salle. Sur les réseaux sociaux, plusieurs messages dénoncent un manque d’information en amont. Certains s’inquiètent également pour les prochaines dates, craignant d’engager des frais de transport ou d’hébergement pour des spectacles qui pourraient finalement être annulés.

Les organisateurs assurent toutefois que les détenteurs de billets pourront être remboursés en se rapprochant de leur point de vente et promettent de communiquer rapidement sur la suite de la tournée.

Un spectacle qui peine à trouver son public

Malgré un casting prometteur, la comédie musicale semble rencontrer des difficultés à remplir les salles. Le spectacle met notamment en vedette Gjon’s Tears, ancien représentant de la Suisse à l’Eurovision, dans le rôle d’Edmond Dantès, aux côtés de Philippine Lavrey, révélée par l’émission The Voice.

Mais dans plusieurs grandes villes, dont Marseille, Lyon, Montpellier, Lille ou Toulouse, les ventes de billets restent modestes. Les places sont proposées entre 25 et 85 euros, sans parvenir pour l’instant à attirer suffisamment de spectateurs.

Les producteurs défendent toutefois leur projet et affirment avoir déjà vendu plusieurs dizaines de milliers de billets. Ils évoquent plutôt un changement de stratégie et assurent vouloir relancer le spectacle à Paris lors d’une nouvelle série de représentations dans les prochains mois.

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