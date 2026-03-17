La tournée de la comédie musicale La Légende de Monte-Cristo connaît un début difficile. Inspiré du célèbre roman d’Alexandre Dumas, le spectacle a été lancé en janvier au Dôme de Paris avant de partir sur les routes avec une cinquantaine de dates prévues à travers la France. Mais plusieurs représentations ont été annulées au dernier moment, provoquant la colère de nombreux spectateurs.

Des annulations de dernière minute

Les dates prévues à Brest et Laval, les 13 et 15 mars, ont été supprimées peu avant les représentations. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la société K Production, qui produit le spectacle, évoque une « restructuration de la tournée » liée à des questions d’organisation et de planification.

Ces annulations ont surpris certains spectateurs, qui ont parfois découvert la nouvelle une fois arrivés devant la salle. Sur les réseaux sociaux, plusieurs messages dénoncent un manque d’information en amont. Certains s’inquiètent également pour les prochaines dates, craignant d’engager des frais de transport ou d’hébergement pour des spectacles qui pourraient finalement être annulés.

Les organisateurs assurent toutefois que les détenteurs de billets pourront être remboursés en se rapprochant de leur point de vente et promettent de communiquer rapidement sur la suite de la tournée.

Un spectacle qui peine à trouver son public

Malgré un casting prometteur, la comédie musicale semble rencontrer des difficultés à remplir les salles. Le spectacle met notamment en vedette Gjon’s Tears, ancien représentant de la Suisse à l’Eurovision, dans le rôle d’Edmond Dantès, aux côtés de Philippine Lavrey, révélée par l’émission The Voice.

Mais dans plusieurs grandes villes, dont Marseille, Lyon, Montpellier, Lille ou Toulouse, les ventes de billets restent modestes. Les places sont proposées entre 25 et 85 euros, sans parvenir pour l’instant à attirer suffisamment de spectateurs.

Les producteurs défendent toutefois leur projet et affirment avoir déjà vendu plusieurs dizaines de milliers de billets. Ils évoquent plutôt un changement de stratégie et assurent vouloir relancer le spectacle à Paris lors d’une nouvelle série de représentations dans les prochains mois.