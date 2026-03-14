L’ancienne Première dame des États-Unis Jill Biden s’apprête à revenir sur les coulisses de la présidence de son mari dans un livre de mémoires attendu cet été. Intitulé View from the East Wing, l’ouvrage paraîtra le 2 juin et promet de dévoiler sa vision des années passées à la Maison-Blanche, notamment la décision de Joe Biden de renoncer à briguer un second mandat en 2024. Un témoignage qui pourrait éclairer l’un des moments les plus sensibles de la politique américaine récente.

Un livre pour raconter les coulisses de la Maison-Blanche

Dans ce livre, Jill Biden reviendra sur les quatre années durant lesquelles elle a occupé le rôle de Première dame, tout en continuant à exercer son métier d’enseignante, une situation inédite à la Maison-Blanche. Selon l’Associated Press, elle explique que l’écriture de ces mémoires a été pour elle « une sorte de catharsis », lui permettant de revenir sur « tous les moments, parfois douloureux, mais surtout de très beaux moments » vécus pendant la présidence de Joe Biden.

Le titre du livre fait référence à l’East Wing, l’aile Est de la Maison-Blanche traditionnellement réservée aux activités de la Première dame. Dans une vidéo annonçant la sortie de l’ouvrage, elle affirme que « certaines parties de cette histoire ont été racontées, mais pas toutes », promettant de livrer sa version des événements. Son éditeur, Simon & Schuster, indique que l’ouvrage racontera « pour la première fois, avec ses propres mots », cette période passée au cœur du pouvoir.

Le retrait de Joe Biden en 2024 au cœur du récit

Parmi les passages les plus attendus figure le moment où Joe Biden a choisi d’abandonner sa candidature à la présidentielle de 2024. Le président démocrate avait initialement annoncé vouloir briguer un second mandat en avril 2023, mais les critiques sur son âge et sa santé s’étaient multipliées, notamment après un débat très commenté face à Donald Trump. Quelques semaines plus tard, il s’était finalement retiré de la course et avait apporté son soutien à sa vice-présidente Kamala Harris.

Dans ses mémoires, Jill Biden affirme vouloir « remettre les choses en perspective » et offrir « une vision plus équilibrée » du mandat de son mari. Elle évoquera également les crises majeures qui ont marqué ces années à la Maison-Blanche, notamment la pandémie de Covid-19 et les conséquences de l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Pour l’ancienne Première dame, ce livre est aussi l’occasion de revenir sur une période qu’elle décrit comme « un moment unique de l’histoire » américaine, marqué à la fois par l’épreuve et la résilience.