Jean Paul Gaultier a droit à un nouveau volume dans la collection « Défilés », consacré à l’ensemble de ses collections femme entre 1977 et 2020. Publié avec un texte de Laird Borrelli-Persson, rédactrice en chef des archives de Vogue, l’ouvrage rassemble 124 défilés et plus de 1 300 photographies. Une somme qui permet de mesurer, sur plus de quarante ans, à quel point le créateur a bouleversé la mode, du prêt-à-porter à la haute couture.

Un livre pour suivre quarante ans de provocations et d’inventions

Ce volume se présente comme la première traversée complète des collections féminines de Jean Paul Gaultier, depuis ses débuts à la fin des années 1970 jusqu’à son dernier grand show de janvier 2020. Laird Borrelli-Persson y retrace l’évolution d’une maison qui n’a cessé de brouiller les lignes, entre culture populaire et couture, masculin et féminin, élégance classique et influences venues de la rue.

Le livre revient ainsi sur quelques moments devenus emblématiques de son parcours. On y retrouve notamment la collection Barbès de l’automne-hiver 1984-1985, inspirée par le brassage vestimentaire du quartier parisien, avec ses silhouettes spectaculaires et ses soutiens-gorge coniques. On y croise aussi Les rabbins chics en 1993-1994, hommage libre et controversé à des codes vestimentaires religieux retravaillés dans un esprit punk, ou encore la collection printemps-été 1998 inspirée de Frida Kahlo, où corsets, fleurs et références mexicaines dialoguent avec l’univers du couturier.

Une œuvre de mode pensée comme un manifeste

Ce qui traverse l’ensemble de l’ouvrage, c’est la cohérence d’un créateur souvent qualifié d’« enfant terrible de la mode », mais dont les provocations ont toujours porté une vision. Gaultier a très tôt remis en cause les hiérarchies du bon goût, défendu une mode plus libre et valorisé des silhouettes, des âges et des origines rarement mis en avant sur les podiums traditionnels.

Le livre permet aussi de revoir des collections plus tardives, comme Punk cancan au printemps-été 2011, où il mêlait l’imaginaire du French Cancan à l’énergie londonienne du punk, ou encore son ultime défilé printemps-été 2020, conçu pour célébrer ses 50 ans de mode. Ce dernier show, présenté au théâtre du Châtelet, condensait selon franceinfo ses grands thèmes de toujours : le corset, la marinière, le jean, l’androgynie et le goût du spectacle.