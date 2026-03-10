Après plusieurs années sans salle de projection, la ville de Bobigny retrouve enfin un cinéma. Un complexe public de six salles ouvre ses portes mercredi 11 mars dans la préfecture de la Seine-Saint-Denis, avec comme parrain l’acteur et réalisateur Jean-Pascal Zadi.

Un cinéma attendu depuis la fermeture du Magic

La municipalité et l’établissement public Est Ensemble inaugurent un équipement culturel très attendu par les habitants. Bobigny n’avait plus de cinéma depuis la fermeture en 2019 du Magic, un petit complexe de deux salles situé dans un centre commercial depuis démoli. Pendant plusieurs années, la ville s’est contentée de projections itinérantes.

Le nouveau lieu, baptisé cinéma Alice Guy après une consultation citoyenne auprès des habitants, comprend six salles et 865 places réparties sur trois niveaux. Installé dans le quartier du Cœur de ville, entre la préfecture et l’hôtel de ville, il a représenté un investissement de 23 millions d’euros, selon l’AFP. Le bâtiment se veut polyvalent : trois salles peuvent être transformées pour accueillir aussi des spectacles vivants, et le hall abritera un café-librairie, un équipement encore absent dans la commune.

Une programmation large et un accent sur l’éducation à l’image

Le cinéma ambitionne de toucher un public large en mêlant films grand public et œuvres d’auteur. Les tarifs ont été pensés pour rester accessibles, entre 4 et 7 euros la séance. Le projet prévoit également un travail important autour du jeune public et de l’éducation à l’image, a expliqué le directeur d’exploitation Victor Courgeon, cité par Radio France.

Pour marquer l’ouverture, Jean-Pascal Zadi sera présent lors de la première projection organisée mercredi à 16 h 30. Le choix du parrain n’est pas anodin : l’acteur, né à Bondy, vit sur le territoire d’Est Ensemble et a déjà tourné à Bobigny, notamment pour les deux saisons de sa série En Place. La campagne de lancement a aussi mobilisé des habitants ainsi que plusieurs artistes locaux, comme le rappeur WaïV ou la documentariste Aïssatou Bathily.