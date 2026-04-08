IA et création : le Sénat veut renforcer la protection des œuvres

Le Sénat examine une proposition de loi destinée à mieux protéger les contenus culturels face à leur utilisation par les modèles d’intelligence artificielle. Le texte vise à aider les créateurs à faire valoir leurs droits, alors que de nombreux artistes dénoncent l’exploitation non autorisée de leurs œuvres par des plateformes numériques.

Ces dernières années, comédiens, auteurs ou encore doubleurs ont alerté sur la reproduction de leurs créations sans consentement ni rémunération. Malgré quelques décisions de justice favorables, les recours restent difficiles et peu fréquents pour les ayants droit.

Un renversement de la charge de la preuve

La mesure centrale du texte prévoit d’instaurer une présomption d’utilisation de contenus protégés par les systèmes d’IA. En cas de litige, il reviendrait désormais aux plateformes de démontrer qu’elles n’ont pas utilisé ces œuvres de manière illicite.

Les promoteurs de la réforme estiment qu’elle permettrait de combler les limites actuelles du droit, notamment le mécanisme d’opposition a posteriori, jugé insuffisant face à l’ampleur des collectes de données.

Des critiques du secteur technologique

Le projet suscite toutefois des inquiétudes dans l’industrie numérique, qui redoute un durcissement juridique freinant l’innovation. Plusieurs acteurs du secteur estiment que cette approche pourrait compliquer l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle en Europe.

Le gouvernement, partagé entre soutien à la filière technologique et défense des créateurs, n’a pas encore arrêté sa position. Le texte, soutenu par plusieurs groupes politiques, entame son parcours législatif et pourrait évoluer lors des prochaines étapes parlementaires.