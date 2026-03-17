Le Guide Michelin a dévoilé lundi 16 mars à Monaco son palmarès 2026 des meilleures tables de France et de Monaco. Très attendu par les professionnels de la gastronomie dans un contexte économique incertain, ce classement a attribué au total 62 nouvelles étoiles lors d’une cérémonie organisée au Grimaldi Forum.

Présidée par le directeur international du guide, Gwendal Poullennec, la soirée était présentée par Sandy Heribert et ouverte par le prince Albert II de Monaco. Avec cette nouvelle sélection, le célèbre guide rouge recense désormais 668 restaurants étoilés, soit quatorze de plus que l’année précédente.

Un nouveau restaurant décroche la troisième étoile

La grande distinction de l’année revient au restaurant Les Morainières, situé en Savoie. L’établissement, ouvert en 2005 par le chef Michaël Arnoult et sa femme Ingrid, obtient une troisième étoile et rejoint ainsi le cercle très restreint des tables triplement étoilées.

Installée dans une auberge nichée sur les coteaux savoyards, cette adresse défend une cuisine profondément ancrée dans le terroir. Pour le guide Michelin, ce choix illustre sa volonté de mettre en lumière des chefs talentueux, même lorsqu’ils évoluent loin des grandes capitales gastronomiques.

Sur scène, le chef savoyard a salué une récompense qui doit permettre à son équipe de continuer à progresser et à développer sa cuisine. Cette distinction porte à 31 le nombre de restaurants trois étoiles dans la sélection.

Des dizaines de nouvelles tables récompensées

Outre cette consécration, la cérémonie a distingué 62 nouveaux restaurants une étoile à travers tout le territoire. Plusieurs régions se démarquent particulièrement, notamment l’Île-de-France, le Sud-Est et l’Est de la France.

À Paris, plusieurs établissements rejoignent le palmarès, parmi lesquels Prévelle du chef Romain Meder, Monsieur Dior by Yannick Alléno, Maison Ruggieri Palais Royal ou encore Pilgrim. Dans le Sud-Est, des restaurants comme Garrigue à Ansouis, L’Oursin à Carry-le-Rouet ou Epicentre à Nice obtiennent également leur première étoile.

L’Ouest et l’Occitanie voient aussi plusieurs nouvelles tables distinguées, à l’image de Cent33 à Bordeaux, Notes à Cognac ou encore L’Écorce et Agapes à Toulouse.

Le guide a également attribué plusieurs étoiles vertes, récompensant les restaurants engagés dans une gastronomie durable et respectueuse de l’environnement. Parmi eux figurent notamment Datil à Paris, Origines dans le Puy-de-Dôme ou Ressources à Bordeaux.