C’était un 9 avril : Hitler envahit la Norvège

Le 9 avril 1940, l’Allemagne nazie lance l’opération Weserübung et envahit simultanément le Danemark et la Norvège. Par cette offensive fulgurante, Adolf Hitler cherche à sécuriser les routes d’approvisionnement en minerai de fer suédois, vitales pour l’industrie de guerre allemande, tout en prenant de vitesse les Alliés franco-britanniques. Ceux-ci, engagés depuis septembre 1939 dans la « drôle de guerre », répliquent par un débarquement dans le nord de la Norvège, notamment à Narvik, ouvrant ainsi leur premier affrontement terrestre direct contre la Wehrmacht.

La Norvège, enjeu stratégique majeur

Pays neutre, la Norvège occupe pourtant une place essentielle dans le conflit. Son long littoral offre à l’Allemagne un accès précieux à l’Atlantique Nord, tandis que le port de Narvik permet l’exportation du minerai de fer suédois, particulièrement indispensable en hiver lorsque la Baltique est prise par les glaces. Pour Londres comme pour Berlin, le contrôle des côtes norvégiennes devient donc un objectif de première importance. Les Britanniques espèrent aussi empêcher la marine allemande d’utiliser les fjords comme refuges et limiter l’action de ses sous-marins et de son aviation dans l’Atlantique.

Une campagne rude autour de Narvik

L’invasion allemande surprend la Norvège par sa rapidité. Les principales villes côtières, d’Oslo à Narvik, sont attaquées presque au même moment. Face à cette offensive, les Alliés débarquent des troupes britanniques, françaises et polonaises dans la région de Narvik afin de soutenir l’armée norvégienne et de reprendre ce port stratégique. Les combats y sont violents, et la ville change plusieurs fois de mains. Malgré quelques succès locaux, les Alliés doivent finalement se replier en juin 1940, car l’offensive allemande lancée à l’Ouest contre la France et le Benelux bouleverse totalement leurs priorités militaires.

Une victoire allemande au prix fort

La campagne de Norvège, qui s’achève le 10 juin 1940, se solde par une victoire allemande. Elle permet au Reich de sécuriser ses importations de minerai de fer et d’étendre sa présence navale et aérienne vers le nord de l’Europe. Mais ce succès a aussi un coût : la Kriegsmarine y subit de lourdes pertes et plusieurs unités précieuses sont immobilisées loin du front occidental. L’épisode révèle surtout les hésitations stratégiques des Alliés au début de la guerre et annonce la brutalité des offensives allemandes du printemps 1940. Avec l’invasion de la Norvège, le conflit change d’échelle : la guerre jusque-là figée devient pleinement mobile et mondiale.