C’était un 25 février : Jeanne d’Arc rencontre le roi à Chinon

Le 25 février 1429, Jeanne d’Arc rencontre le dauphin Charles, futur Charles VII, au château de Chinon, après une chevauchée de onze jours depuis Vaucouleurs. Dans une France déchirée par la guerre de Cent Ans, où les Anglais menacent de briser les dernières résistances du camp français, l’arrivée de cette jeune paysanne de Lorraine, affirmant être envoyée par Dieu, suscite à la fois impatience, curiosité et crainte. Le souverain, fragilisé politiquement et militairement, n’attend plus qu’un signe capable de ranimer l’espoir : il accepte donc de recevoir celle qui promet de « bouter l’Anglais hors de France » et de le conduire au sacre.

Une cour méfiante, un royaume morcelé

Depuis la mort de Charles VI en 1422, le royaume est devenu une mosaïque de territoires : au nord et à l’ouest, l’occupation anglaise s’étend ; à l’est, les Bourguignons contrôlent de vastes zones et contestent la légitimité du dauphin ; au sud, Charles VII ne conserve qu’un « royaume de Bourges » précaire. Orléans, verrou stratégique sur la Loire, est assiégée : si la ville tombe, l’accès au cœur du territoire resté fidèle au dauphin pourrait s’effondrer. Dans ce contexte, l’annonce d’une jeune fille inspirée ne peut être balayée d’un revers de main, mais la cour craint l’illusion, le piège politique, ou même l’hérésie.

Une rencontre entre réalité et légende

La tradition populaire a souvent transformé l’entrevue de Chinon en scène miraculeuse, avec un roi déguisé que Jeanne reconnaîtrait immédiatement. En réalité, l’histoire est plus sobre : la première audience du 25 février se déroule en petit comité, et sert surtout de test. Jeanne doit convaincre par sa détermination, sa cohérence et sa foi. Charles VII, prudent, ne lui accorde pas immédiatement une armée : il la fait d’abord examiner, et l’envoie à Poitiers, où théologiens et conseillers évaluent sa sincérité, sa réputation et sa « bonne vie ». Cette enquête vise autant à protéger le dauphin qu’à vérifier que la jeune fille peut être utilisée sans danger contre l’ennemi.

Le retour de la confiance et le pari d’Orléans

Malgré les doutes, Jeanne obtient ce qu’elle est venue chercher : une chance d’agir. Charles VII, impressionné et poussé par l’urgence, accepte de lui confier des hommes et une mission décisive : porter secours à Orléans. Ainsi, la rencontre de Chinon n’est pas seulement un épisode romanesque : elle marque le moment où un prince hésitant choisit de miser sur une figure inattendue pour renverser le cours de la guerre. En quelques semaines, ce pari ouvrira la voie à la levée du siège d’Orléans, puis à la route de Reims et au sacre qui rendra au dauphin son titre de roi aux yeux du royaume.