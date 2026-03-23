C’était un 23 mars : Excommunication du roi Henri VIII

Le 23 mars 1534, le roi d’Angleterre Henri VIII est excommunié par le pape après avoir défié l’autorité de Rome en répudiant Catherine d’Aragon et en épousant Anne Boleyn. Cette rupture ne se limite pas à une querelle conjugale : elle ouvre un affrontement décisif entre la monarchie anglaise et la papauté, et marque l’un des actes fondateurs de la séparation de l’Angleterre d’avec l’Église catholique.

Du « défenseur de la foi » au roi rebelle

Rien ne destinait d’abord Henri VIII à rompre avec Rome. En 1521, il avait même été salué par le pape Léon X comme « défenseur de la foi » pour son opposition aux thèses de Luther. Mais l’absence d’héritier mâle né de son union avec Catherine d’Aragon change tout. Convaincu que ce mariage est frappé d’illégitimité parce que Catherine avait auparavant épousé son frère Arthur, Henri demande au pape Clément VII d’en prononcer l’annulation.

Le refus pontifical s’explique autant par le droit canon que par la politique européenne. Catherine est la tante de Charles Quint, empereur tout-puissant, dont l’influence pèse lourdement sur Rome. Henri choisit alors de passer outre. Il écarte Catherine, épouse Anne Boleyn et fait valider cette nouvelle union par l’archevêque Thomas Cranmer. En agissant ainsi, il ne conteste plus seulement une décision du pape : il remet en cause l’autorité même du Saint-Siège sur son royaume.

La naissance du schisme anglais

L’excommunication de mars 1534 consacre cette rupture. Dans le même temps, Henri VIII fait adopter des textes qui soumettent l’Église d’Angleterre à la Couronne. Le roi se fait reconnaître comme chef suprême de l’Église dans son royaume, tandis que les appels à Rome sont interdits. L’Angleterre entre ainsi dans une voie religieuse nouvelle, distincte du catholicisme romain, même si Henri demeure attaché à plusieurs aspects de la doctrine traditionnelle.

Cette décision a des conséquences immenses. Elle entraîne la persécution des opposants, parmi lesquels Thomas More et l’évêque John Fisher, puis la dissolution des monastères et la confiscation de leurs biens. Surtout, elle donne naissance à l’anglicanisme et place durablement la religion sous le contrôle de l’État anglais. Derrière le conflit matrimonial se cache donc un basculement politique majeur : en rompant avec Rome, Henri VIII renforce le pouvoir royal tout en transformant profondément l’histoire religieuse de l’Angleterre.