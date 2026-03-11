À peine installée au ministère de la Culture, Catherine Pégard se retrouve exposée par un épisode remontant à 2013. Une enquête publiée par Le Monde sur les relais parisiens de Jeffrey Epstein révèle qu’une visite privée du financier américain au château de Versailles a eu lieu lorsqu’elle dirigeait l’institution. Le malaise vient surtout du décalage entre ses déclarations et l’existence d’un cliché la montrant sur place aux côtés d’Epstein.

Une visite niée, puis contredite par une image

Avant son entrée au gouvernement, Catherine Pégard avait assuré au Monde n’avoir « aucun souvenir d’une visite des Lang ni de Jeffrey Epstein » à Versailles. Elle ajoutait même que, si elle avait été présente, elle s’en souviendrait et le dirait, toujours selon Le Monde. Or BFMTV a depuis retrouvé dans les documents publiés par l’administration américaine une photographie prise cette soirée-là, où apparaissent ensemble Caroline Lang, Jeffrey Epstein, Woody Allen et Catherine Pégard dans la galerie des Glaces.

Cette image place la nouvelle ministre dans une position délicate, non pas parce qu’un lien durable avec Epstein serait établi, mais parce qu’elle contredit clairement sa version initiale. D’après les éléments rapportés, aucun autre rapport avéré entre Catherine Pégard et le criminel américain n’a pour l’instant été mis au jour.

Un embarras politique dès son arrivée rue de Valois

L’affaire survient dans un contexte déjà sensible autour des fréquentations françaises de Jeffrey Epstein. L’enquête du Monde décrit la facilité avec laquelle celui-ci a pu accéder, pendant des années, à des lieux de pouvoir, de culture et de sociabilité à Paris, y compris après sa condamnation de 2008.

Relancée après la publication de la photo, Catherine Pégard n’a pas répondu aux nouvelles sollicitations du Monde sur ce point. Pour la ministre, l’enjeu devient désormais politique : ce n’est pas seulement la visite de 2013 qui interroge, mais la manière dont elle l’a d’abord écartée, avant qu’un document visuel ne vienne la remettre au centre de la scène.