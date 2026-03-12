Une installation artistique inhabituelle a fait son apparition sur le National Mall à Washington. Une statue monumentale représentant Donald Trump et Jeffrey Epstein rejouant une scène célèbre du film Titanic a été installée à proximité du Capitole et de la Maison-Blanche. Selon plusieurs médias américains, dont le Washington Post et le HuffPost américain, l’œuvre a été repérée le 10 mars et serait l’initiative d’un collectif d’artistes anonymes baptisé The Secret Handshake.

Une parodie inspirée du film Titanic

La sculpture, haute de plus de trois mètres, reproduit la célèbre scène du film de James Cameron dans laquelle les personnages de Jack et Rose se tiennent à la proue du paquebot. Dans cette version détournée, Donald Trump prend la place de Jack et Jeffrey Epstein celle de Rose, les bras écartés dans la pose emblématique du film.

Intitulée The King of the World, l’installation s’inscrit clairement dans une démarche satirique. Une plaque placée au pied de la statue évoque ironiquement la romance de Titanic, faite de « voyages luxueux, de fêtes tapageuses et de croquis secrets de nus », et affirme que le monument rend hommage au lien entre les deux hommes. Cette allusion renvoie notamment à une lettre envoyée en 2003 par Donald Trump à Jeffrey Epstein pour son anniversaire, révélée en 2025 par le Wall Street Journal, qui contenait un dessin de femme nue.

Une critique artistique des liens avec Epstein

Le collectif Secret Handshake n’en est pas à sa première action de ce type. En septembre 2025, le groupe avait déjà installé une autre statue polémique sur le National Mall, montrant Donald Trump et Jeffrey Epstein se tenant la main. Cette œuvre, baptisée Best Friends For Ever, se présentait ironiquement comme un hommage au « mois de l’amitié ».

Ces installations artistiques interviennent alors que les relations passées entre Donald Trump et le financier Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019, continuent de susciter des critiques. Selon plusieurs médias, la statue vise justement à rappeler cette proximité et à dénoncer, par la satire, les controverses liées à cette affaire.