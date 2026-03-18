Le développement rapide des véhicules électriques commence à produire des effets visibles sur la consommation mondiale de pétrole. En 2025, ils ont permis d’économiser environ 1,6 à 1,7 million de barils de pétrole par jour, un niveau inédit qui illustre l’ampleur de la transition en cours dans le secteur des transports.

Cette économie correspond à près de 96 milliards de litres de pétrole sur l’ensemble de l’année. Un chiffre d’autant plus marquant que les véhicules électriques ne représentent encore qu’une faible part du parc automobile mondial, estimée à environ 5,5 %.

Une transition encore limitée mais en forte progression

Malgré cette avancée, l’impact global reste encore relatif à l’échelle mondiale, où la consommation quotidienne de pétrole dépasse largement les 100 millions de barils. Toutefois, la croissance rapide du nombre de véhicules électriques laisse entrevoir une réduction beaucoup plus importante dans les années à venir.

Les projections indiquent en effet que cette tendance pourrait s’accélérer avec l’électrification progressive des transports. Si leur part continue d’augmenter, les économies de pétrole pourraient atteindre plusieurs millions de barils par jour d’ici la prochaine décennie, renforçant ainsi leur rôle dans la transition énergétique mondiale.