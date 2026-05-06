Sophie la girafe : le mythe “Made in France” fabriqué en Chine

Sophie la girafe, jouet emblématique de la marque Vulli, est associée depuis des décennies à une image de fabrication française. La marque met en avant son histoire, son implantation à Rumilly, en Haute-Savoie, et son savoir-faire national. Mais cette présentation est aujourd’hui contestée. Une partie de la production de Sophie la girafe est réalisée en Chine. Vulli l’a reconnu publiquement, tout en affirmant que certaines étapes restent effectuées en France.

Des girafes fabriquées en Chine, puis contrôlées en France

Selon les explications données par l’entreprise, des girafes dites “nues” sont fabriquées en Chine. Elles sont ensuite rapatriées en France pour être décorées, contrôlées ou conditionnées selon les cas. Vulli affirme que chaque jouet fait l’objet de contrôles qualité stricts. L’entreprise insiste aussi sur le fait que le caoutchouc naturel utilisé reste conforme aux exigences de sécurité applicables aux jouets pour bébés.

Le “Made in France” au cœur de l’enquête

La DGCCRF enquête sur une possible pratique commerciale trompeuse. L’objectif est de déterminer si la communication autour de Sophie la girafe a pu induire les consommateurs en erreur sur l’origine du produit. La question est simple : le consommateur pouvait-il raisonnablement croire que Sophie la girafe était fabriquée en France ? Si la réponse est oui, et si la production était en réalité majoritairement réalisée en Chine, la marque pourrait être mise en cause pour tromperie sur l’origine.

Des mentions ambiguës sur les emballages et les sites marchands

Plusieurs formulations sont pointées du doigt : “Made in France”, “Née en France”, “fabricant français”, ou encore des références appuyées à l’histoire française du jouet. Ces expressions ne signifient pas toutes la même chose. “Fabriqué en France” désigne une origine de production. “Née en France” renvoie plutôt à la conception, à l’histoire ou à l’identité de la marque. “Fabricant français” peut désigner l’entreprise, sans garantir que tous les produits sont fabriqués sur le territoire. C’est cette différence entre image de marque, origine juridique et réalité industrielle qui se trouve aujourd’hui au centre de la polémique.

La production française fortement réduite

La fabrication en France de Sophie la girafe aurait fortement diminué ces dernières années. L’usine historique de Rumilly ne serait plus le centre principal de production du jouet. Vulli explique cette situation par des contraintes industrielles, notamment des capacités de production insuffisantes et des retards sur certains sites français. La marque affirme toutefois maintenir des activités en France, notamment pour d’autres produits et certaines étapes de contrôle ou de finition.

Un risque juridique pour Vulli

Si l’enquête confirme une communication trompeuse sur l’origine de fabrication, Vulli pourrait s’exposer à des sanctions. En France, une pratique commerciale trompeuse peut entraîner des amendes importantes, notamment lorsque l’information donnée au consommateur porte sur une caractéristique essentielle du produit, comme son origine.

Sophie la girafe est vendue comme un produit premium, souvent plus cher que d’autres jouets de dentition. Son image française contribue directement à sa valeur commerciale. La révélation d’une production chinoise peut donc avoir un impact sur la confiance des consommateurs, surtout dans un secteur sensible : les produits destinés aux bébés.